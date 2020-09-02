ЕСПЧ отказался принимать срочные меры для защиты храмов ПЦУ в Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил не применять срочные меры для защиты храмов Православной церкви Украины в Крыму.

Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе



«Суд решил отклонить запросы как выходящие за рамки применения статьи 39 (временные меры) регламента суда, поскольку они не влекут за собой риск серьезного и непоправимого вреда. Суд удовлетворяет такие запросы только в исключительных случаях, когда заявители столкнулись бы с реальным риском непоправимого вреда», – говорится в решении суда.

Власти Крыма требуют от ПЦУ (бывшей УПЦ КП) освободить Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе. Решение о выселении из храма оккупационные суды вынесли еще летом 2019 года.

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