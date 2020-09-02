ЕСПЧ отказался принимать срочные меры для защиты храмов ПЦУ в Крыму
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил не применять срочные меры для защиты храмов Православной церкви Украины в Крыму.
«Суд решил отклонить запросы как выходящие за рамки применения статьи 39 (временные меры) регламента суда, поскольку они не влекут за собой риск серьезного и непоправимого вреда. Суд удовлетворяет такие запросы только в исключительных случаях, когда заявители столкнулись бы с реальным риском непоправимого вреда», – говорится в решении суда.
Власти Крыма требуют от ПЦУ (бывшей УПЦ КП) освободить Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе. Решение о выселении из храма оккупационные суды вынесли еще летом 2019 года.
Новости по теме
Митрополит Православной церкви Украины Епифаний заявил, что сегодня церковь молится за победу правды, за прекращение насилия, за божью защиту для невинных, которые страдают.
Свято-Сергиевская община села Галиновка Владимир-Волынского района перешла из УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины.
Православная церковь Украины призвала усилить молитвы за установление мира на Донбассе. Об этом говорится на сайте ПЦУ.