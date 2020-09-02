Лерос прокомментировал свое исключение из Слуги народа
Народный депутат выразил благодарность тем коллегам, которые не отдали свою подпись за его исключение.
Депутат Верховной Рады Гео Лерос прокомментировал исключение из парламентской фракции Слуга народа, пообещав бороться с «режимом» везде. Об этом во вторник, 1 сентября, нардеп сообщил на своей странице в Facebook.
«Скажу только, вы можете открывать сколько угодно дел на меня, поджигать мое имущество, но, вы подонки меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом, в судах, парламенте, на улицах, на востоке и западе. Я буду среди миллиона людей, что рано или поздно выйдут на улицу и скажут вам – нет», – заявил Лерос.
Кроме того, нардеп поблагодарил сторонников за теплые слова, а депутатов – что «не испугались звонков из офиса президента».
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