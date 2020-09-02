Известные белорусские спортсмены поддержали участников акций протеста

Известные белорусские спортсмены призвали коллег объединиться и поддержать протесты против фальсификации президентских выборов.

Член национальной сборной команды по баскетболу Никита Мещераков заявил, что не может оставаться равнодушным к происходящему в стране – насилию, беззаконию, давлению и угрозам увольнения.

«Пришло время, когда мы, белорусские спортсмены, станем болельщиками своего народа», – подчеркнула в своем обращении участница двух Олимпиад, профессиональная баскетболистка елена Левченко.

«Стоит ли мне защищать честь страны, если я не могу защитить свою собственную?» – задает вопрос трехкратный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, пловец Александр Герасименя.

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