Украинских пограничников научили пользоваться дронами

Подготовка включала выполнение задач по воздушному мониторингу государственной границы в дневное и ночное время суток.

Завершился 10-дневный курс подготовки офицеров оперативно-розыскных подразделений Чопского, Мукачевского, Черновицкого, Измаильского пограничных отрядов и Одесского отряда морской охраны. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Подготовка проходила на базе Центра по подготовке применения и эксплуатации беспилотных авиационных систем Главного центра подготовки личного состава им. генерал-майора Игоря Момота.

Курс включал выполнение задач по воздушному мониторингу государственной границы в дневное и ночное время суток. По итогам обучения, пограничники получили допуски к самостоятельной эксплуатации беспилотных летательных аппаратов DJI Mavic различных модификаций.

Партию квадрокоптеров Госпогранслужба получила в рамках двустороннего сотрудничества между Администрацией Государственной пограничной службы Украины и посольством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине.

Во время практических занятий персонал приобрел навыки по управлению беспилотными летательными аппаратами, выполняя задание по поиску, распознавания, сопровождения объектов в ходе воздушной разведки.

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