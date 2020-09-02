Кто может бесплатно сдать ПЦР-тест в Украине

Сейчас в стране существует 104 вирусологических лабораторий, которые проводят тестирование методом ПЦР.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, кому бесплатно делают тестирование методом ПЦР для выявления коронавируса. Он отметил, что Украина значительно увеличила количество лабораторий и таких тестирований.

«Стандартное оказание медпомощи, которое утверждено приказом Минздрава, определено следующим группам. Первое, это пациенты с клиническими признаками коронавирусной болезни. Второе, это пациенты с пневмониями, которые находятся в стационарах и ждут лабораторной диагностики. Лица, с подтвержденным случаем», – сказал Ляшко.

Он отметил, что сейчас в стране существует 104 вирусологических лабораторий, которые проводят тестирование методом ПЦР.

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