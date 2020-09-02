В Германии прошли обыски по всей стране в связи с крупнейшим делом о педофилии

Дело о сети педофилов, начатое после задержания одного из подозреваемых в октябре 2019 года, стало крупнейшим в истории страны.

Специальные подразделения полиции Германии провели во вторник, 1 сентября, обыски в квартирах 50 подозреваемых по всей стране в связи с подозрениями в хранении и распространении детской порнографии. Личности предполагаемых преступников были установлены в ходе расследования деяний Йорга Л. и связанных с ними случаев сексуального надругательства над детьми в немецком городе Бергиш-Гладбах, расположенном недалеко от Кельна. Во время обысков, по данным полиции, четыре человека получили легкие ранения.

Дело Йорга Л., насиловавшего свою маленькую дочь и распространявшего записи своих преступлений в интернете, позволило полиции Германии начать самое масштабное в истории страны расследование дела о сексуальном насилии в отношении детей. По последним данным, онлайн-сеть педофилов, на следы которой полиция вышла после задержания Йорга Л., насчитывала порядка 30 тысяч анонимных пользователей. Они обменивались в интернете детской порнографией и обсуждали свои преступные действия в чатах и мессенджерах.

Самое крупное дело о надругательствах над детьми в истории Германии

Расследование против Йорга Л. было начато в октябре 2019 года. С тех пор полиции удалось обнаружить следы преступников, ведущие во все 16 федеральных земель ФРГ. Только в земле Северный Рейн – Вестфалия по состоянию на 27 августа насчитывается 84 подозреваемых, против 10 человек уже выдвинуты обвинения, один из них приговорен судом к лишению свободы, еще восемь находятся в камерах предварительного заключения.

Чтобы избежать проволочек в ходе расследования, полиция Северного Рейна – Вестфалии отправляла материалы этого дела коллегам в других федеральных землях при помощи вертолетов – такой способ был быстрее, чем передача данных посредством безопасного интернет-соединения, пишет агентство dpa. Ожидается, что следователи сообщат подробности и результаты обысков 2 сентября.

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