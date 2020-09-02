НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
18:00 02 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Германии прошли обыски по всей стране в связи с крупнейшим делом о педофилии

Дело о сети педофилов, начатое после задержания одного из подозреваемых в октябре 2019 года, стало крупнейшим в истории страны.

Специальные подразделения полиции Германии провели во вторник, 1 сентября, обыски в квартирах 50 подозреваемых по всей стране в связи с подозрениями в хранении и распространении детской порнографии. Личности предполагаемых преступников были установлены в ходе расследования деяний Йорга Л. и связанных с ними случаев сексуального надругательства над детьми в немецком городе Бергиш-Гладбах, расположенном недалеко от Кельна. Во время обысков, по данным полиции, четыре человека получили легкие ранения.

Дело Йорга Л., насиловавшего свою маленькую дочь и распространявшего записи своих преступлений в интернете, позволило полиции Германии начать самое масштабное в истории страны расследование дела о сексуальном насилии в отношении детей. По последним данным, онлайн-сеть педофилов, на следы которой полиция вышла после задержания Йорга Л., насчитывала порядка 30 тысяч анонимных пользователей. Они обменивались в интернете детской порнографией и обсуждали свои преступные действия в чатах и мессенджерах.

Самое крупное дело о надругательствах над детьми в истории Германии

Расследование против Йорга Л. было начато в октябре 2019 года. С тех пор полиции удалось обнаружить следы преступников, ведущие во все 16 федеральных земель ФРГ. Только в земле Северный Рейн – Вестфалия по состоянию на 27 августа насчитывается 84 подозреваемых, против 10 человек уже выдвинуты обвинения, один из них приговорен судом к лишению свободы, еще восемь находятся в камерах предварительного заключения.

Чтобы избежать проволочек в ходе расследования, полиция Северного Рейна – Вестфалии отправляла материалы этого дела коллегам в других федеральных землях при помощи вертолетов – такой способ был быстрее, чем передача данных посредством безопасного интернет-соединения, пишет агентство dpa. Ожидается, что следователи сообщат подробности и результаты обысков 2 сентября.

Источник:
Тэги: Германия, суд, педофилия, дело, обыски

Новости по теме

В понедельник начнется судебный процесс по катастрофе MH17

ЕС призывает все государства к сотрудничеству со следствием и выражает уверенность в независимости и профессионализме судебной процедуры.

В Британии начались слушания по «долгу Януковича»

Верховный суд Великобритании с понедельника рассмотрит спор Украины и РФ по еврооблигациям на три миллиарда долларов.

Названо количество приговоров по делам Майдана

Почти за шесть лет суды вынесли 46 обвинительных приговора по делам Евромайдана, осуждены 59 человек.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты