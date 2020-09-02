Нацбанк выводит из оборота монету номиналом 25 копеек

Монеты номиналом 25 копеек можно будет сдавать в банки и менять на другие банкноты и монеты еще три года.

Национальный банк выводит из обращения монету номиналом 25 копеек. С 1 октября монета этого номинала перестает быть платежным средством. Об этом на брифинге сказал заместитель глава НБУ Алексей Шабан, сообщается на сайте регулятора в среду, 2 сентября.

По его словам, с октября этими монетами не можно будет платить за товары или услуги. Но их можно будет сдавать в банки и менять на другие банкноты и монеты еще три года.

«Мы продолжаем наводить порядок в наличном обращении и приводить его к мировым стандартам, – рассказал Алексей Шабан. – Главная цель наших решений – упростить наличные расчеты и повысить их удобство для пользователей. Также мы заботимся об экономической целесообразности и повышения качества наличных в обращении».

В результате банкнотно-монетный ряд гривны сократится с 17 номиналов до 12. Всего в нем останется шесть номиналов монет и шесть номиналов банкнот.

«Это соответствует международной практике. Банкнотно-монетный ряд станет упорядоченным и удобным», – отметил зампредседателя Нацбанка.

Шабан добавил, что НБУ с 1 октября также изымает из оборота купюры старых номиналов выпуска до 2003 года. Таких банкнот менее 2% в обращении на данный момент.

Национальный банк будет активнее выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривна образца 1996 года, заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.

При этом за период с 1 октября 2019 по 31 августа 2020 года с наличного оборота было изъято 77,5 млн штук монет мелких номиналов, из них номиналом:

1 коп. – 3,5 млн штук или 0,14% от монет этого номинала в обращении;

2 коп. – 1,9 млн штук или 0,14% от монет этого номинала в обращении;

5 коп. – 23 млн штук или 1,3% от монет этого номинала в обращении;

25 коп. – 49,1 млн штук или около 3% от монет этого номинала в обращении.

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