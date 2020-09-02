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19:30 02 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В ФРГ заявили об отравлении Навального «Новичком»

Тесты, проведенные в немецкой лаборатории, выявили следы «химического нервно-паралитического вещества группы Новичок».

В организме российского оппозиционера Алексея Навального выявили нервно-паралитическое вещество Новичок. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает АР в среду, 2 сентября.

Тесты, проведенные специальной немецкой военной лабораторией, показали присутствие «химического нервно-паралитического вещества группы Новичок», говорит Зайберт.

Он добавил, что Германия проинформирует партнеров по ЕС и НАТО о ситуации с Навальным и обсудит с ними общую реакцию на инцидент.

Кроме того, Берлин призвал Москву объяснить ситуацию с Навальным. Представитель немецкого правительства добавил, что МИД ФРГ вызовет посла РФ в Германии для беседы об инциденте.

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Тэги: Россия, Путин, Навальный, отравление, рф, фрг, новичок

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