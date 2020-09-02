Посол Израиля просит правительство Украины предотвратить конфликты в Умани

Лион обсудил с местными властями предотвращение вспышки коронавируса в городе и актов антисемитизма.

Посол Израиля в Украине Джоэл Лион обратился к украинским властям с просьбой принять меры, чтобы избежать напряженной ситуации в Умани. Об этом сообщает пресс-служба посольства Израиля в Украине в среду, 2 сентября.

Лион прибыл в Умань для ознакомления с подготовкой города и области накануне празднования еврейского нового года. Он встретился с главой Черкасской ОГА Сергеем Сергийчуком, мэром Умани Александром Цебрием, руководителями Нацполиции, больниц и ГСЧС, а также с представителями Брацлавского хасидизма.

«Важно координироваться с местным руководством, чтобы предотвратить вспышки COVID-19 в городе. Я обратился с просьбой ко всем официальным лицам, я встретился с ними, чтобы сделать все возможное для уменьшения напряжения в городе и во избежание дальнейших актов антисемитизма», – сказал Лион.

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