Украина вышла из трех соглашений СНГ
Решение Кабмина принято во исполнение указа президента о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ.
Украина вышла из трех соглашений в сфере фитосанитарного контроля, подписанных ранее в рамках Содружества независимых государств. Такое решение принято в среду, 2 сентября, на заседании Кабинета министров, сообщило министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Украина прекратила участие в соглашении о сотрудничестве стран СНГ в ветеринарии, соглашении о сотрудничестве в санитарной охране территорий государств СНГ и в соглашении о создании координационного совета СНГ по карантину растений.
Решение Кабмина принято во исполнение указа президента от 19 мая 2018 года о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ.
Некоторые из них дублируются с другими международными договорами, некоторые устарели и не применяются Украиной, отметил глава Минэкономторга Игорь Петрашко.
«Вместе с тем мы продолжаем принимать евроинтеграционные проекты, которые усиливают наше сотрудничество с Евросоюзом», – заявил министр.
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