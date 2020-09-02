Украина вышла из трех соглашений СНГ

Решение Кабмина принято во исполнение указа президента о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ.

Украина вышла из трех соглашений в сфере фитосанитарного контроля, подписанных ранее в рамках Содружества независимых государств. Такое решение принято в среду, 2 сентября, на заседании Кабинета министров, сообщило министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Украина прекратила участие в соглашении о сотрудничестве стран СНГ в ветеринарии, соглашении о сотрудничестве в санитарной охране территорий государств СНГ и в соглашении о создании координационного совета СНГ по карантину растений.

Решение Кабмина принято во исполнение указа президента от 19 мая 2018 года о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ.

Некоторые из них дублируются с другими международными договорами, некоторые устарели и не применяются Украиной, отметил глава Минэкономторга Игорь Петрашко.

«Вместе с тем мы продолжаем принимать евроинтеграционные проекты, которые усиливают наше сотрудничество с Евросоюзом», – заявил министр.

Тэги: Россия, СНГ, беларусь, соглашение, соглашения, договор, выход из соглашения