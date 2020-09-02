Суд удовлетворил иск компаний братьев Суркисов к ПриватБанку

Правительство готовит апелляцию на решение по ПриватБанку в деле о вкладах Суркисов.

Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск компаний братьев Суркисов к ПриватБанку о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн, сообщил юридический советник банка Андрей Пожидаев, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут взыскать их путем обращения в Национальный банк Украины.

Юрист отметил, что банк будет подавать апелляцию. О намерении обжаловать решение Печерского районного суда также заявил министр юстиции Денис Малюська.

«Мы обязательно обжалуем решение в апелляционной инстанции», – написал он в Facebook.

В Национальном банке заявили, что «продолжат защищать законность решений о национализации ПриватБанка и приложат все усилия для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и не допустить потери средств налогоплательщиков».

В Министерстве финансов также отреагировали на решение Печерского райсуда, заявив, что не согласны с ней. «Министерство финансов … будет продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим шагом является подготовка апелляционной жалобы на провозглашенную сегодня постановление», – говорится в заявлении.

Правительство также не соглашается с решением Печерского райсуда Киева и оно будет обжаловано. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в Facebook.

Он отметил, что сейчас ожидается полный текст решения, чтобы сформировать юридическую позицию для апелляции.

«Мы считаем, что решение Печерского суда принято с нарушением норм процессуального законодательства, без рассмотрения дела по существу. Кабинет министров продолжит сотрудничество с ПриватБанком и Национальным банком для защиты интересов государства и всех украинцев», – написал Шмыгаль.

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