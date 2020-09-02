В ТГК объяснили заявление Фокина об амнистии «недопониманием»

Скандал вокруг заявлений об амнистии участников НВФ и особом статусе для всей территории Луганской и Донецкой областей вызван «недопониманием».

Скандал вокруг заявлений заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина об амнистии участников НВФ и особом статусе для всей территории Луганской и Донецкой областей вызван «недопониманием», заявил представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш в эфире телеканала Украина 24.

По словам Гармаша, Фокин в личном разговоре с ним уточнил, что амнистия не должна распространяться на тех, «у кого руки в крови». Гармаш добавил, что средства массовой информации могли извратить смысл заявления Фокина.

«Он просто показал мне текст интервью, которое он согласовал. Там есть большие отличия от того, что мы все видели. То есть там он говорит об амнистии, но дальше идет поправка, которой, по-моему, в тексте интервью не было – «кроме тех, у кого руки по локоть в крови». Это очень важное уточнение», – отметил журналист.

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