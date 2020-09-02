В психбольнице Харькова вспышка коронавируса
За минувшие сутки заболели 20 человек, пять из которых – это медицинские работники, остальные – пациенты.
В Харьковской областной психиатрической больнице №3 у 20 человек за сутки подтвердился тест на коронавирус. Об этом рассказала директор харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота, пишет Суспільне.
«За минувшие сутки у нас вспышка в областной психиатрической больнице №3. Заболели 20 человек, пять из которых – это медицинские работники, остальные – пациенты», – отметила Махота.
Всего в медучреждении уже болеет COVID-19 21 человек. Первым заболел врач. По словам Махоты, идут эпидрасследования, но есть версии, что это связано с возвращением с отдыха. Двадцать новых больных, которых выявили за сутки, контактировали с больным.
«Они в легком состоянии», – уточнила Любовь Махота.
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