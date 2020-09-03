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08:00 03 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США ввели санкции в отношении прокурора Международного уголовного суда

Санкции предусматриваются замораживание активов на территории США и запрет на поездки в США.

Администрация США в среду, 2 сентября, ввела санкции в отношении прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуды, расследующей преступления американских военных в Афганистане. Об этом сообщило издание Европейская правда.

Также власти США внесли в санкционный список главу отдела юрисдикции, комплементарности и сотрудничества МУС Факисо Мочочоко.

Санкции предусматриваются замораживание активов на территории США и запрет на поездки в США.

«Сегодня мы делаем следующий шаг, потому что МУС продолжает нацеливаться на американцев, к сожалению», – заявил госсекретарь США Майк Помпео, комментируя принятое решение.

Он подчеркнул, что физические и юридические лица, продолжающие оказывать материальную поддержку Бенсуде и Мочочоко, также рискуют подвергнуться санкциям.

По словам Помпео, Госдепартамент также ограничил выдачу виз в США лицам, которые были вовлечены в усилия суда по расследованию действий американского военного контингента в Афганистане. При этом глава Госдепа США не назвал конкретные имена.

Источник:
Тэги: санкции, США, Международный уголовный суд, Помпео

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