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Главная » Украина » Экономика
12:00 03 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

5 млн украинцев могут лишится работы из-за карантина

Каждый десятый трудоспособный украинец, по расчетам Кабмина, может до конца года лишиться работы.

От двух до пяти миллионов украинцев могут потерять работу из-за продления карантина до конца октября. Такой прогноз экспертов обнародовал в среду, 2 сентября, 24 Канал.

Рост безработицы ожидают и в самом Кабмине. По макроэкономическому прогнозу чиновников, до конца года работы может лишиться каждый десятый трудоспособный украинец.

После первой волны в Украине насчитывается почти 500 тысяч безработных. И это лишь официальные данные, настоящие цифры в разы больше, утверждает Михаил Кухар, старший экономист Ukraine Economic Outlook.

«Ситуация с ростом безработицы – это вообще самое тяжелое следствие коронавирусного кризиса, которые мы имеем сегодня даже в индустриальных странах. Украину, как всегда, как это ни странно, спасло то, что у нас большинство рынка находится в тени, и мы не видели реальных цифр роста этой безработицы», – отметил Кухар.

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Тэги: Кабмин, работа, безработица, карантин

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