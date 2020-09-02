Из-за пожаров в Харьковской области эвакуировали 52 человека

Размещение эвакуированных людей планируется на базе поликлиники и лицея поселка Двуречная.

В результате пожаров, которые вспыхнули 2 сентября в Харьковской области, эвакуировали 52 человека. Огонь уничтожил 20 жилых домов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

При этом один человек обратился в больницу с предварительным диагнозом – отравление угарным газом. «В результате пожара уничтожено 20 жилых домов и 1 человек обратился в больницу с предварительным диагнозом – отравления угарным газом. Для эвакуации населения привлечен автобус. На месте пожара эвакуированы 52 человека (40 человек с села Горобивка и 12 человек с села Гряникивка», – говорится в сообщении.

Размещение эвакуированных людей планируется на базе поликлиники и лицея поселка Двуречная.

«Большая часть людей отказалась от расселения во временное жилье, они остались у родственников и друзей. Другие обеспечены жильем. Мы готовы разместить не менее 100 человек, для этих целей выделено жилье, которое ранее готовилось под обсервацию (больных коронавирусом там не было)», – сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

Также он заверил, что вопрос компенсации за утраченное жилье будет решен оперативно.

«В ближайшее время я сообщу о компенсации за утраченное жилье. У нас есть резервный фонд, мы сейчас выясним, сколько средств можем выделить из него. Кроме того, будем обращаться к руководству государства, для того, чтобы получить дополнительные средства», – заявил председатель ХОГА.

Он отметил, что пожар пока не остановили, но скорость его распространения уменьшилась в связи с тем, что ветер утих.

«Кроме того, необходимо отметить, что пожары возникли сегодня странным образом в трех районах. Кроме Двуречанского, еще в Чугуевском и Шевченковском. И ячейки находились в разных местах. Как минимум, три очага пожара в Двуречанском районе», – отметил Алексей Кучер.

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