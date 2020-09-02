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10:00 03 Сентября 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

На Харьковщине остановлено движение поездов из-за пожаров

Железнодорожники присоединились к тушению масштабного лесного пожара, задействовав два пожарных поезда.

Перегон Двуречная – Молчаново в Харьковской области временно закрыт для движения поездов из-за приближения огня от пожаров в Двуречанском лесничестве к железнодорожным путям. Об этом в среду, 2 сентября, сообщила госкомпания ПАО Укрзализныця.

«Пассажирские поезда на данном участке не ходят», – уточнили в Укрзализныце. При этом железнодорожники присоединились к тушению лесного пожара.

«Для этого задействованы два пожарных поезда», – уточнили в УЗ.

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Тэги: Харьковская область, пожары, железная дорога, уз

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