Берлускони заразился коронавирусом
Бывший премьер-министр Италии находится в самоизоляции в своём доме неподалеку от Милана и продолжает работать.
Представитель Берлускони сообщил, что экс-премьер продолжит поддерживать кандидатов, представляющих его партию «Вперёд, Италия!» на предстоящих местных выборах, а также общаться с прессой в удалённом режиме.
Лечащий врач Берлускони заявил, что у бывший премьер переносит болезнь бессимптомно. Политик прошёл обследование после возвращения с острова Сардиния. Там он, по данным СМИ, встречался с известным итальянским бизнесменом Флавио Бриаторе, которого экстренно госпитализировали с COVID-19.
В конце сентября Берлускони исполняется 84 года. Он четырежды занимал должность главы правительства Италии. Это рекорд для должности итальянского премьера.
Италия долгое время находилась в эпицентре коронавирусной инфекции в Европе. Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 270 тысяч случаев COVID-19. Умерли почти 35,5 тысяч пациентов.
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