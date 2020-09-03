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07:51 03 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Серена Уильямс установила рекорд US Open

В стартовом матче 38-летняя американка обыграла соотечественницу Кристи Ан в двух сетах (7:5, 6:3).

За право выйти в третий круг Серена поспорит с россиянкой Маргаритой Гаспарян.

Отметим, что Уильямс-младшая выиграла свой 102-й матч на открытых чемпионатах США и стала рекордсменкой по этому показателю, обогнав англичанку Крис Эверт (101 победа).

За карьеру Серена взяла 6 титулов US Open в одиночном разряде и еще 4 раза проиграла в финалах.

В то же время родная сестра Серены Винус впервые в карьере не смогла пройти дальше первого круга US Open. 40-летняя американка уступила чешке Каролине Муховой – 3:6, 5:7.

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Тэги: Серена Уильямс, теннис, US Open

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