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Главная » Украина » Общество
08:02 03 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Тимошенко выздоравливает

Лидер «Батькивщины», заболевшая Covid-19, сообщила, что пережила кризисное состояние и будет постепенно возвращаться к нормальной жизни.

«Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже… А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни», – написала Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.

Она поблагодарила всех, кто ее лечил, молился за ее здоровье, «кто в первые минуты беды бросился на помощь, предлагая лекарства, советы по лечению, предложения по спасению». «Все это было вовремя, нужно и все это помогло мне бороться с этой катастрофой», – написала она.

О болезни Тимошенко сообщалось 23 августа, но как именно произошло заражение, не уточняется.

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Тэги: Юлия Тимошенко, коронавирус

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