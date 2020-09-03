Михаил Ефремов признал вину в аварии с погибшим

Актер Михаил Ефремов признал вину в аварии, в результате которой погиб человек.

«У меня заявление. Признаю свою вину», — сказал на заседании в Пресненском суде Москвы.

3 августа в суде проходят прения сторон по делу Ефремова. Позже гособвинения попросит наказание для актера.

Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП. На предыдущем заседании он заявил, что «ничего не помнит» и не виноват в аварии. «Моя вина есть, в пьянстве. Но всю вину за Октябрьскую социалистическую революцию я брать не буду», — сказал Ефремов. Он отметил, что признает вину только в том случае, если суд установит, что в момент аварии он сидел за рулем автомобиля.

Ефремов также говорил, что изначально признал вину из-за давления СМИ.

8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Сергей Захаров, сидевший за рулем фургона, на следующий день умер в больнице.

Сразу после аварии актер записал видеообращение с извинениями перед семьей Захарова и и выражал желание оказать им материальную поддержку.

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