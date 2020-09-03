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14:10 03 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США возмущены отравлением Навального

Белый дом выразил возмущение в связи с тем, что российский оппозиционный лидер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».

В белом доме напомнили, что Россия в прошлом уже использовала «Новичок», и заверил, что США будут «работать с союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в России» и «ограничить потоки финансирования их злонамеренных действий».

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обвинил Кремль в отравлении Навального. «Кремль снова использовал любимое оружие – агент класса «Новичок», чтобы заставить замолчать своего оппонента», – говорится в заявлении Байдена.

Накануне после обнародования немецким правительством факта обнаружения в крови Алексея Навального яда типа «Новичок», сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон призвал Германию остановить строительство газопровода.

Германия уже заявила о возможных санкциях в отношении России из-за отравления Навального . Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что обсудит с партнерами по НАТО и ЕС совместную реакцию на отравление Навального, которое она назвала «покушением».

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал отравление Алексея Навального «шокирующим» и категорически осудил это преступление, потребовав от российских властей проведения тщательного расследования его обстоятельств. «НАТО рассматривает любое применение химического оружия как угрозу международному миру и безопасности», – говорится в заявлении Столтенберга.

В среду правительство Германии со ссылкой на лабораторию Бундесвера заявило, что Алексей Навальный «вне всяких сомнений» был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в СССР боевым химическим оружием «Новичок», которое было использовано при покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в британском городе Солсбери в 2018 году.

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Тэги: отравление, Алексей Навальный

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