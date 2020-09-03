Лукашенко назвал отравление Навального «фальсификацией»

Он заявил о перехвате разговора Варшавы с Берлином, из которого следует, что заявление Ангелы Меркель является фальсификацией.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что все знает об отравлении Навального – из перехвата тайного разговора Ангелы Меркель

Лукашенко заявил о перехвате разговора Варшавы с Берлином, из которого следует, что заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального является фальсификацией.

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