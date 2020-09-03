Лукашенко назвал отравление Навального «фальсификацией»
Он заявил о перехвате разговора Варшавы с Берлином, из которого следует, что заявление Ангелы Меркель является фальсификацией.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что все знает об отравлении Навального – из перехвата тайного разговора Ангелы Меркель
Лукашенко заявил о перехвате разговора Варшавы с Берлином, из которого следует, что заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального является фальсификацией.
Новости по теме
Белый дом выразил возмущение в связи с тем, что российский оппозиционный лидер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Рубль усилил падение на фоне сообщений об отравлении лидера оппозиции Алексея Навального веществом группы «Новичок».
Берлинские врачи обратились с запросом к болгарским коллегам из-за возможной связи покушения на Навального с отравлением Емельяна Гебрева.