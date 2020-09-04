Финский хоккейный клуб отказался играть в Минске
«Йокерит» не прилетел в белорусскую столицу на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги против местного «Динамо».
Игра должна была состояться в четверг вечером, но «Йокерит» даже не приехал в аэропорт Хельсинки.
В итоге матч отменили, финнам засчитано техническое поражение.
«Спорт-Экспресс» отмечает, что отказ «Йокерита» связан с политической ситуацией в Белоруссии. Фан-клуб «Йокерита» пригрозил бойкотом домашних матчей команды, если та полетит в Минск на игру.
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