Столтенберг созывает совет НАТО из-за отравления Навального
Совет НАТО соберется завтра, 4 сентября, на уровне послов для обсуждения ситуации вокруг отравления российского оппозиционного политика.
Такое решение принял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Как отметила в Twitter официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, во время заседания послы стран-членов блока обсудят последствия отравления Навального боевым веществом класса «Новичок».
«Генсек Йенс Столтенберг завтра в 12:30 пообщается со СМИ после встречи Совета НАТО на уровне послов на тему атаки с помощью «Новичка» на Алексея Навального», – написала она.
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Он заявил о перехвате разговора Варшавы с Берлином, из которого следует, что заявление Ангелы Меркель является фальсификацией.
Белый дом выразил возмущение в связи с тем, что российский оппозиционный лидер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Рубль усилил падение на фоне сообщений об отравлении лидера оппозиции Алексея Навального веществом группы «Новичок».