Столтенберг созывает совет НАТО из-за отравления Навального

Совет НАТО соберется завтра, 4 сентября, на уровне послов для обсуждения ситуации вокруг отравления российского оппозиционного политика.

Такое решение принял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как отметила в Twitter официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, во время заседания послы стран-членов блока обсудят последствия отравления Навального боевым веществом класса «Новичок».

«Генсек Йенс Столтенберг завтра в 12:30 пообщается со СМИ после встречи Совета НАТО на уровне послов на тему атаки с помощью «Новичка» на Алексея Навального», – написала она.

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