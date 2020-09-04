Экологи выяснили, что собаки тоже наносят вред окружающей среде

Исследование, опубликованное в журнале Sustainability, представило новые данные о климатическом балансе собак.

Домашние животные тоже оставляют экологический след. Влияние собак на окружающую среду и природу удивило ученых, сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Собака весом 15 кг за 13 лет жизни наносит окружающей среде такой же ущерб, как производство одного автомобиля Mercedes М-класса или 13 перелетов из Берлина в Барселону, передает издание.

Эколог Маттиас Финкбайнер совместно с коллегами из Берлинского технического университета изучил влияние собак на природу – начиная с производства корма для них и заканчивая влиянием на окружающую среду собачьих экскрементов.

Особенно вредит климату собачий корм. Вопреки распространенным предположениям, он не состоит в основном из мясных отходов. «Он также содержит мясо, которое могли бы употреблять люди, – говорит Финкбайнер. Если бы в состав корма входили бы только отходы, которые в любом случае подлежат утилизации, его экологический баланс был бы нейтральным.

Исследователи также обнаружили, что угрозу для природы могут представлять и экскременты собак. Их моча делает деревья более уязвимыми перед заболеваниями, а содержащиеся в помете минералы и тяжелые металлы наносят ущерб почве и многообразию видов.

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