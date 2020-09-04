НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
09:11 04 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Экологи выяснили, что собаки тоже наносят вред окружающей среде

Исследование, опубликованное в журнале Sustainability, представило новые данные о климатическом балансе собак.

Домашние животные тоже оставляют экологический след. Влияние собак на окружающую среду и природу удивило ученых,  сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Собака весом 15 кг за 13 лет жизни наносит окружающей среде такой же ущерб, как производство одного автомобиля Mercedes М-класса или 13 перелетов из Берлина в Барселону, передает издание.

Эколог Маттиас Финкбайнер совместно с коллегами из Берлинского технического университета изучил влияние собак на природу – начиная с производства корма для них и заканчивая влиянием на окружающую среду собачьих экскрементов.

Особенно вредит климату собачий корм. Вопреки распространенным предположениям, он не состоит в основном из мясных отходов. «Он также содержит мясо, которое могли бы употреблять люди, – говорит Финкбайнер. Если бы в состав корма входили бы только отходы, которые в любом случае подлежат утилизации, его экологический баланс был бы нейтральным.

Исследователи также обнаружили, что угрозу для природы могут представлять и экскременты собак. Их моча делает деревья более уязвимыми перед заболеваниями, а содержащиеся в помете минералы и тяжелые металлы наносят ущерб почве и многообразию видов.

Источник:
Тэги: собаки, экология

Новости по теме

Изменения климата уже скоро приведет к частым и мощным штормам – ученые

Изменение уровня мирового океана в ближайшем будущем приведет к большему количеству и мощности штормов.

Билл Гейтс предсказал глобальную катастрофу, хуже пандемии коронавируса

Основатель Microsoft в своем блоге написал, что через несколько десятков лет мир потрясет глобальный экологический кризис.

В Черкасской области мужчина убил двух собак топором

Несмотря на невероятную жестокость преступления, он остался на свободе.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты