3 шага для старта обувной мастерской: как запустить бизнес с небольшим вложением

Ремонт обуви – услуга, у которой есть потенциал во все времена.

Ремонт обуви – услуга, у которой есть потенциал во все времена. Люди всегда готовы сэкономить на новой паре, если старую можно привести в порядок у хорошего мастера. Поэтому мастерская как бизнес – отличная идея для старта с небольшими вложениями.

О важных стадиях запуска мастерской и некоторых нюансах работы мы спросили экспертов из компании-производителя набоечных и подметочных материалов “Обувь-Комплект”.

Удачная локация

Обязательное условие для успешного запуска в этом бизнес-сегменте – правильное местоположение. Ваша мастерская должна располагаться там, где в течение дня (не только в час пик). Близость к местам работы людей более выгодна, чем спальные районы.

“Но даже в самом людном месте мастеру все же придется побороться за клиента и, прежде всего, интересным предложением. Если вы не желаете сбавлять цену или давать лишние скидки, располагайте к себе клиентов оперативностью. Почти все хотят забрать свой заказ в течение 1-2 дней, а не ждать в очереди неделю. Чтобы ускориться, используйте в работе материалы, обеспечивающие быстрый и качественный результат, например, полиуретановый клей десмокол схватывается за несколько секунд, а полную прочность набирает за сутки. Это значительно сокращает время выполнения заказов и клиенты остаются довольны,” – объяснили в “Обувь-Комплект”.

Хороший прайс

Работа сапожника делится на восстановительную и ремонтную. Чтобы вернуть обуви красивый внешний вид, нужны такие услуги как покраска, нанесение блеска, устранение царапин, а для ремонта – замена подошв, молний, устранение разрывов. Оба направления популярны и приносят доход.

“Предлагайте клиентам поучаствовать в обновлении их обувной пары, пускай у них будет возможность самостоятельно выбрать материалы с практической и эстетической точки зрения. Возьмем для примера распространенную проблему – замена “змейки”. По выбору клиента застежка молния может быть из металла или спиральная пластиковая. Объясните, что пластиковая прочнее и аккуратнее, но для грубой кожи, замши или нубука традиционно берут металл, пусть выбирает на свой вкус,” – рекомендуют специалисты.

Качество в десятой степени!

На старте работы вам понадобятся набойки, стельки, каблуки, нитки, молнии и клей. Дальше можно расширять запасы и приобретать резину и кожу для латок, фурнитуру, жидкую кожу и т.д.

“Расходные материалы в мастерской по ремонту обуви всегда должны быть только высокого качества. Ничто так не разочаровывает клиента, как порванный в месте починки сапог. Советуем купить швейные нитки из полиэстера разных видов – для декоративных и рабочих швов, вощеные, льняные. С хорошими нитками и клеем ваша работа быстро получит хорошие отзывы и сформирует добрую репутацию,” – уверены в “Обувь-Комплект”.

Итак, резюмируем: чтобы начать бизнес по ремонту обуви, выберите правильное место для точки, максимально расширьте список услуг и запаситесь качественными материалами и инструментами. В таком случае успешный запуск и хорошая окупаемость вам обеспечены.