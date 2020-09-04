На сайте МВД Беларуси объявили Лукашенко в розыск
Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили в розыск пока еще президента страны Александра Лукашенко.
На сайте указано, что Лукашенко «Обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь».
Также хакеры объявили в розыск главу МВД Беларуси Юрия Караева.
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