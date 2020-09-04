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Главная » Мир » Общество
11:15 04 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На сайте МВД Беларуси объявили Лукашенко в розыск

Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили в розыск пока еще президента страны Александра Лукашенко.

На сайте указано, что Лукашенко «Обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь».

Также хакеры объявили в розыск главу МВД Беларуси Юрия Караева.

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Тэги: розыск, Александр Лукашенко

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