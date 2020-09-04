На сайте МВД Беларуси объявили Лукашенко в розыск

Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили в розыск пока еще президента страны Александра Лукашенко.

На сайте указано, что Лукашенко «Обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь».

Также хакеры объявили в розыск главу МВД Беларуси Юрия Караева.

Тэги: розыск, Александр Лукашенко