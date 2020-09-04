НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
14:00 04 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Пожар в Харьковской области локализован

Открытого огня нет, проводится догашение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины.

В Харьковской области локализовали масштабный пожар, который возник в лесном массиве Двуречанского района. Открытого огня нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Пожар был локализован 4 сентября в 13:17. Сейчас проводится тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.

«К тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники, из них от ГСЧС 235 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которым осуществлено ​​73 сбросы (254 тонны воды)», – сообщили в МВД.

Источник:
Тэги: МВД, Харьковская область, пожары, ГСЧС

Новости по теме

В Харьковской области чрезвычайная ситуация из-за лесного пожара

Харьковская региональная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности объявила чрезвычайную ситуацию регионального уровня.

На Харьковщине остановлено движение поездов из-за пожаров

Железнодорожники присоединились к тушению масштабного лесного пожара, задействовав два пожарных поезда.

Из-за пожаров в Харьковской области эвакуировали 52 человека

Размещение эвакуированных людей планируется на базе поликлиники и лицея поселка Двуречная.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты