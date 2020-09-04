Пожар в Харьковской области локализован
Открытого огня нет, проводится догашение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины.
В Харьковской области локализовали масштабный пожар, который возник в лесном массиве Двуречанского района. Открытого огня нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Пожар был локализован 4 сентября в 13:17. Сейчас проводится тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.
«К тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники, из них от ГСЧС 235 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которым осуществлено 73 сбросы (254 тонны воды)», – сообщили в МВД.
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