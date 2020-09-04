Городская власть Тернополя отказалась усиливать карантин

Из всех ограничений, которые предполагает «красная зона» карантина в городе появятся только спецрейсы.

Городские власти Тернополя отказались усиливать карантин, несмотря на внесение города в «красную зону». Соответствующее решение приняли в пятницу, 4 сентября, во время заседания городского оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Так, с понедельника в Тернополе все будет работать в обычном режиме, несмотря на внесение города в «красную зону» карантина. Изменится только то, что по городу будут ездить так называемые спецрейсы, которые будут перевозить местных жителей при наличии справки или другого документа с места работы.

Также продолжат работу школы.

«Мы сохраняем всю сеть транспорта, все транспортные средства будут ездить с табличками – «Спецрейс». Также мы не закрываем школы и садики, они и впредь будут работать в штатном режиме», – заявил городской глава Сергей Надал.

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