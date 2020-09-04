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19:00 04 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Германии мать убила своих пятерых детей

В квартире были убиты три девочки в возрасте 18 месяцев, двух и трех лет, а также два мальчика – шести и восьми лет.

емецкие правоохранители города Золинген подозревают 27-летнюю мать в убийстве ее пятерых детей, которых нашли мертвыми в квартире в районе Хассельделл. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщило издание Solinger Tageblatt.

Отмечается, что полицию вызвала бабушка, которая проживает в городе Менхенгладбах – в 60 километрах от Золингена. По словам женщины, ее дочь убила пятерых детей, а шестого – 11-летнего мальчика, самого старшего из всех детей – отправила к ней перед тем, как ушла в неизвестном направлении, чтобы покончить с собой.

Подозреваемая, как выяснилось, отправилась в Дюссельдорф, где бросилась под поезд. Однако ей удалось выжить – она упала между рельсов. С травмами различной степени тяжести женщину положили в клинику, приставив к ней охрану.

По данным полиции, в квартире были убиты три девочки в возрасте 18 месяцев, двух и трех лет, а также два мальчика – шести и восьми лет.

Причины случившегося установит следствие.

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Тэги: Германия, убийство, дети

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