У 91-летнего патриарха Филарета диагностировали COVID-19
У почетного патриарха Филарета выявлен коронавирус. Глава УПЦ КП проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья Филарета удовлетворительное.
«У Святейшего патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета во время планового тестирования выявлен положительный результат на COVID-19. Сейчас Святейший владыка проходит курс лечения в больнице», – говорится в сообщении пресс-службы УПЦ КП.
Отмечается, что состояние здоровья Филарета удовлетворительное.
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