Месси останется в «Барселоне» еще на один сезон

33-летний нападающий Лионель Месси заявил в интервью порталу Goal.com, что останется в «Барселоне» еще на один сезон.

Месси хотел расторгнуть соглашение и сменить команду, но не смог сделать этого из-за пандемии коронавируса.

«Я говорил весь год, что хочу уйти, и был уверен в этой возможности, президент всегда отвечал, что в конце сезона я смогу решить, останусь или нет, но он не сдержал свое слово. Теперь они цепляются за то, что я не сказал этого до 10 июня, но после этой даты мы приняли решение продолжить чемпионат Испании во время этого ужасного коронавируса, и эта инфекция изменила весь сезон. Это та причина, по которой я собираюсь остаться в клубе. Президент сказал мне, что единственный способ уйти – это заплатить отступные в размере 700 миллионов евро, а это невозможно», – сказал Месси.

Аргентинец признался, что у него пропало желание заканчивать карьеру в «Барселоне» после болезненных поражений в Лиге чемпионов последних трех лет. Однако он не будет обращаться в суд из любви к «Барселоне», в которой провел всю свою карьеру

«Я продолжу играть за «Барселону», и мое отношение к команде не изменится, как бы я не хотел уйти. Я сделаю для клуба все возможное. Я всегда хочу побеждать и не люблю проигрывать. Я смотрю дальше и хочу соревноваться на высшем уровне, выигрывать титулы в Лиге чемпионов. По крайней мере, бороться за это, а не терпеть крах, как это было в Риме, Ливерпуле или Лиссабоне, все это заставило меня задуматься об уходе», – добавил Месси.

Всю свою блестящую карьеру Лионель провел в «Барселоне». Он является воспитанником каталонской команды и дебютировал в ее основном составе в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере, он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды – Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что после разговора с новым главным тренером Рональдом Куманом аргентинец выразил желание покинуть команду, расторгнув действующий контракт.

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