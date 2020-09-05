Месси останется в «Барселоне» еще на один сезон
33-летний нападающий Лионель Месси заявил в интервью порталу Goal.com, что останется в «Барселоне» еще на один сезон.
Месси хотел расторгнуть соглашение и сменить команду, но не смог сделать этого из-за пандемии коронавируса.
«Я говорил весь год, что хочу уйти, и был уверен в этой возможности, президент всегда отвечал, что в конце сезона я смогу решить, останусь или нет, но он не сдержал свое слово. Теперь они цепляются за то, что я не сказал этого до 10 июня, но после этой даты мы приняли решение продолжить чемпионат Испании во время этого ужасного коронавируса, и эта инфекция изменила весь сезон. Это та причина, по которой я собираюсь остаться в клубе. Президент сказал мне, что единственный способ уйти – это заплатить отступные в размере 700 миллионов евро, а это невозможно», – сказал Месси.
Аргентинец признался, что у него пропало желание заканчивать карьеру в «Барселоне» после болезненных поражений в Лиге чемпионов последних трех лет. Однако он не будет обращаться в суд из любви к «Барселоне», в которой провел всю свою карьеру
«Я продолжу играть за «Барселону», и мое отношение к команде не изменится, как бы я не хотел уйти. Я сделаю для клуба все возможное. Я всегда хочу побеждать и не люблю проигрывать. Я смотрю дальше и хочу соревноваться на высшем уровне, выигрывать титулы в Лиге чемпионов. По крайней мере, бороться за это, а не терпеть крах, как это было в Риме, Ливерпуле или Лиссабоне, все это заставило меня задуматься об уходе», – добавил Месси.
Всю свою блестящую карьеру Лионель провел в «Барселоне». Он является воспитанником каталонской команды и дебютировал в ее основном составе в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере, он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды – Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что после разговора с новым главным тренером Рональдом Куманом аргентинец выразил желание покинуть команду, расторгнув действующий контракт.
Новости по теме
Каталонский клуб согласился продать своего капитана Лионеля Месси английскому «Манчестер Сити» за 280 млн евро.
Ожидается, что в ближайшее время капитан «Барселоны» проведет пресс-конференцию, на которой и сообщит о своем решении.
Отец капитана «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе, который также является агентом игрока, уже начал переговоры с «Манчестер Сити».