Верка Сердючка выпустила первый за 12 лет альбом
Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, выпустил новый альбом. Это первый диск шоумена за 12 лет.
Мини-альбом «Sexy» состоит из четырех песен: «Sexy», «Swedish lullaby», «Disco kicks» и «Make it rain champagne» общей продолжительностью 13 минут.
По словам исполнителя, он вернулся с композициями, которые «созданы, чтобы дарить слушателям свет в непростое и темное время».
Верка Сердючка заявляла об уходе со сцены в 2018 году.
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12 мая в Тель-Авиве стартовал песенный конкурс Евровидение-2019. На официальном открытии присутствовали все участники шоу, а также приглашенные гости.
Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019 в Израиле в качестве приглашенной звезды.
Верка Сердючка, представлявшая в 2007 году Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение», хоть и не выиграла его, зато показала себя настолько ярко, что организаторы все еще вспоминают артиста.