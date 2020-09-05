Верка Сердючка выпустила первый за 12 лет альбом

Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, выпустил новый альбом. Это первый диск шоумена за 12 лет.

Мини-альбом «Sexy» состоит из четырех песен: «Sexy», «Swedish lullaby», «Disco kicks» и «Make it rain champagne» общей продолжительностью 13 минут.

По словам исполнителя, он вернулся с композициями, которые «созданы, чтобы дарить слушателям свет в непростое и темное время».

Верка Сердючка заявляла об уходе со сцены в 2018 году.

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