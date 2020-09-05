Самую дорогую в мире монету выставили на аукцион

В 2013 году на торгах подобную монету продали за 10 миллионов долларов. Всего таких монет было выпущено 1758.

На аукцион выставлен серебряный доллар 1794 года выпуска, который считается самой дорогой монетой в мире. В 2013 году на торгах подобную монету продали за 10 миллионов долларов.

На первом отчеканенном долларе изображена Свобода, стилизованная под древнегреческих богинь. Отмечается, что всего таких монет было выпущено 1758, а до наших дней дошло лишь около 130. Они, в основном, предназначались для конгрессменов и почетных граждан США.

Вероятно, что выставленный на торги доллар держал в руках президент Джордж Вашингтон.

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