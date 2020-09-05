Трамп верит выводам немцев об отравлении Навального

Но Вашингтон пока не получил от Берлина документов об отравлении Навального. Они поступят в ближайшие несколько дней.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет причин сомневаться в выводах правительства Германии, установившего, что Алексей Навальный был отравлен ядом, схожим с боевым отравляющим веществом российского производства «Новичок». Об этом он сказал на пресс-конференции в Вашингтоне.

По словам Трампа, Вашингтон пока не получил от Берлина документов об отравлении Навального. Они поступят в ближайшие несколько дней и будут внимательно изучены. Президент заявил, что Соединенные Штаты «очень внимательно» отнесутся к возможному отравлению российского оппозиционного политика.

В пятницу Госдепартамент США вызвал к себе посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Заместитель госсекретаря Стивен Бигэн заявил о серьёзной озабоченности Вашингтона ситуацией вокруг Навального. Как говорится в заявлении Госдепартамента, Бигэн подчеркнул, что использование российскими властями химического оружия – которым считается «Новичок» – было бы явным нарушением Москвой международных обязательств. Заместитель госсекретаря призвал Россию оказать содействие расследованию покушения.

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