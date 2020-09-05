В Украине второй подряд антирекорд по COVID-19
Общее количество инфицированных в Украине с начала пандемии превысило 133 тысяч человек, а умерших – достигло 2811.
В Украине за минувшие сутки выявили 2 836 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд – второй подряд и уже третий на этой неделе, сообщает Министерство здравоохранения в субботу, 5 сентября.
Предыдущий рекорд был установлен накануне в пятницу, когда сообщалось о 2 723 больных. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 133 787.
Также за сутки скончались 50 человек. В целом число жертв коронавируса достигло 2 811.
За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (380), Киеве (315), Тернопольской области (226) и Одесской области (222).
При этом за сутки выздоровели 1 036 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигло 61 649. Сейчас коронавирусом болеют 69 327 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 750.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Винницкая обл – 4324 (+55)
- Волынская обл – 5791 (+68)
- Днепропетровская обл – 2625 (+55)
- Донецкая обл – 1591 (15)
- Житомирская обл – 3622 (+72)
- Закарпатская обл – 7988 (100)
- Запорожская обл – 1848 (+80)
- Ивано-Франковская обл – 10011 (+166)
- Кировоградская обл – 846 (+5)
- Киев – 14792 (+315)
- Киевская обл – 6105 (+88)
- Львовская обл – 15507 (+195)
- Луганская обл – 415 (22)
- Николаевская обл – 1504 (+58)
- Одесская обл – 8260 (+222)
- Полтавская обл – 916 (+30)
- Ровенская обл – 9634 (+99)
- Сумская обл – 1769 (+89)
- Тернопольская обл – 7067 (+226)
- Харьковская обл – 10692 (+380)
- Херсонская обл – 464 (+20)
- Хмельницкая обл – 2979 (+131)
- Черновицкая обл – 10958 (+172)
- Черкасская обл – 1849 (+93)
- Черниговская обл – 2230 (+80)
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