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09:00 05 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине второй подряд антирекорд по COVID-19

Общее количество инфицированных в Украине с начала пандемии превысило 133 тысяч человек, а умерших – достигло 2811.

В Украине за минувшие сутки выявили 2 836 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд – второй подряд и уже третий на этой неделе, сообщает Министерство здравоохранения в субботу, 5 сентября.

Предыдущий рекорд был установлен накануне в пятницу, когда сообщалось о 2 723 больных. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 133 787.

Также за сутки скончались 50 человек. В целом число жертв коронавируса достигло 2 811.

За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (380), Киеве (315), Тернопольской области (226) и Одесской области (222).

При этом за сутки выздоровели 1 036 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигло 61 649. Сейчас коронавирусом болеют 69 327 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 750.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Винницкая обл – 4324 (+55)
  • Волынская обл – 5791 (+68)
  • Днепропетровская обл – 2625 (+55)
  • Донецкая обл – 1591 (15)
  • Житомирская обл – 3622 (+72)
  • Закарпатская обл – 7988 (100)
  • Запорожская обл – 1848 (+80)
  • Ивано-Франковская обл – 10011 (+166)
  • Кировоградская обл – 846 (+5)
  • Киев – 14792 (+315)
  • Киевская обл – 6105 (+88)
  • Львовская обл – 15507 (+195)
  • Луганская обл – 415 (22)
  • Николаевская обл – 1504 (+58)
  • Одесская обл – 8260 (+222)
  • Полтавская обл – 916 (+30)
  • Ровенская обл – 9634 (+99)
  • Сумская обл – 1769 (+89)
  • Тернопольская обл – 7067 (+226)
  • Харьковская обл – 10692 (+380)
  • Херсонская обл – 464 (+20)
  • Хмельницкая обл – 2979 (+131)
  • Черновицкая обл – 10958 (+172)
  • Черкасская обл – 1849 (+93)
  • Черниговская обл – 2230 (+80)
Источник:
Тэги: статистика, карантин, covid-19

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