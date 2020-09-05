В Киеве задержали торговцев оружием

В Украину комплектующие к оружию попадали через международные сервисы экспресс-доставки под видом спортивных товаров и снаряжения.

Сотрудники СБУ задержали в Киеве организатора преступной группировки, которая занималась контрабандой и сбытом оружия на территории Украины. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в субботу, 5 сентября.

По информации оперативников, с начала года участники группировки получили более ста иностранных отправлений с нелегальным товаром.

По данным предварительного следствия, комплектующие к огнестрельному оружию злоумышленники заказывали на специализированных сайтах в одной из стран Северной Америки. В Украину комплектующие к оружию попадали через международные сервисы экспресс-доставки под видом спортивных товаров и снаряжения, – сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что задержанный самостоятельно собирал и настраивал оружие. После комплектации «товар» продавали через интернет-аукционы по всей территории страны.

Среди оружия, которое злоумышленники ввезли по этой схеме, в частности, пистолеты Glock, Ruger и ружья Hatsan.

Задержали мужчину при получении очередной международной посылки с комплектующими к боевому пистолету.

Уголовное производство открыто по статье о контрабанде (ч.2 ст.201 УК Украины). Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к контрабанде оружия.

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