В Киеве задержали торговцев оружием
В Украину комплектующие к оружию попадали через международные сервисы экспресс-доставки под видом спортивных товаров и снаряжения.
Сотрудники СБУ задержали в Киеве организатора преступной группировки, которая занималась контрабандой и сбытом оружия на территории Украины. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в субботу, 5 сентября.
По информации оперативников, с начала года участники группировки получили более ста иностранных отправлений с нелегальным товаром.
По данным предварительного следствия, комплектующие к огнестрельному оружию злоумышленники заказывали на специализированных сайтах в одной из стран Северной Америки. В Украину комплектующие к оружию попадали через международные сервисы экспресс-доставки под видом спортивных товаров и снаряжения, – сказано в сообщении.
В СБУ отметили, что задержанный самостоятельно собирал и настраивал оружие. После комплектации «товар» продавали через интернет-аукционы по всей территории страны.
Среди оружия, которое злоумышленники ввезли по этой схеме, в частности, пистолеты Glock, Ruger и ружья Hatsan.
Задержали мужчину при получении очередной международной посылки с комплектующими к боевому пистолету.
Уголовное производство открыто по статье о контрабанде (ч.2 ст.201 УК Украины). Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к контрабанде оружия.
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