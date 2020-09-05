Губернатор не знает, почему в запорожскому поселке амбулаторию строят дорого и плохо

Ответсвенность перекладывают на представителей громады.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Широковской ОТГ Денис Коротенко.

Так, губернатор Запорожской области Виталий Боговин обинил главу ОТГ в том, что амбулаторию в поселке Солнечное строят медленно и плохо. В то время, как этот объект и участок под ним — собственность Департамента капитального строительства ЗОГА. По словам Коротенко, только в этом году Широковская громада шесть раз обращалась в департамент по поводу строительства амбулатории.

«Сколько было звонков, кто только не пиарился на этом объекте, а сроки окончания работ переносились 4 раза. Последний — август 2020 года», — отметил глава ОТГ.

В результате, амбулаторию никак не могут достроить, несмотря на то, что это очень важный объект для поселка.

Подробное видео здесь.

Источник: Актуально