На белорусском Жлобине на фабрике произошел мощный взрыв
В городе Жлобине на фабрике художественной инкрустации в воскресенье, 5 августа, произошел пожар и мощный взрыв.
На опубликованном видео видно, что огонь охватил последний этаж здания.
В белорусском Министерстве чрезвычайных ситуаций пока не предоставили информации о причинах пожара и пострадавших.
На сайте фабрики сказано, что они изготавливают товары народного потребления: шахматы, пеналы, папки, хлебницы, картины, скатерти и прочее.
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