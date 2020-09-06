Прокурор Хмельницкой области умер от коронавируса
Олег Синишин был госпитализирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких неделю назад.
Его состояние оценивалось как средне-тяжелое.
Олег Синишин возглавлял прокуратуру Хмельницкой области с июля 2014 года.
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