НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
04:54 06 Сентября 2020 Просмотров 60   КомментариевКомментарии

Прокурор Хмельницкой области умер от коронавируса

Олег Синишин был госпитализирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких неделю назад.

Его состояние оценивалось как средне-тяжелое.

Олег Синишин возглавлял прокуратуру Хмельницкой области с июля 2014 года.

За минувшие сутки, по состоянию на 5 сентября, коронавирус в Украине обнаружили у 2836 человек, 50 пациентов умерли, 1036 — выздоровели.

Источник:
Тэги: прокурор, коронавирус

Новости по теме

В мире уже более 27 млн случаев COVID-19

Из них уже более 880 тысяч закончились летально. Накануне в мире зафиксировали почти 270 тысяч новых случаев заболевания.

За сутки в мире заболело COVID-19 рекордное количество человек

За последние сутки в мире установлен антирекорд по количеству заболевших коронавирусом нового типа COVID-19.

У 91-летнего патриарха Филарета диагностировали COVID-19

У почетного патриарха Филарета выявлен коронавирус. Глава УПЦ КП проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья Филарета удовлетворительное.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты