Прокурор Хмельницкой области умер от коронавируса

Олег Синишин был госпитализирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких неделю назад.

Его состояние оценивалось как средне-тяжелое.

Олег Синишин возглавлял прокуратуру Хмельницкой области с июля 2014 года.

За минувшие сутки, по состоянию на 5 сентября, коронавирус в Украине обнаружили у 2836 человек, 50 пациентов умерли, 1036 — выздоровели.

Тэги: прокурор, коронавирус