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07:58 06 Сентября 2020 Просмотров 204   КомментариевКомментарии

За сутки в мире заболело COVID-19 рекордное количество человек

За последние сутки в мире установлен антирекорд по количеству заболевших коронавирусом нового типа COVID-19.

За последние 24 часа коронавирус обнаружили у 304 626 человек.

Предыдущий рекорд был установлен 14 августа. Тогда COVID-19 за сутки диагностировали у 304 351 человека.

С начала эпидемии во всем мире болезнь диагностировали у 26 739 782 человек. На первом месте антирейтинга находится США, где заболели более 6,2 млн. человек. На втором месте Бразилия (4,09 млн), на третьем — Индия (4,02 млн), на четвертом — Россия (1,02 млн) и на пятом — Перу (676,8 тыс.).

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Тэги: коронавирус

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