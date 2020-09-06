За сутки в мире заболело COVID-19 рекордное количество человек
За последние сутки в мире установлен антирекорд по количеству заболевших коронавирусом нового типа COVID-19.
За последние 24 часа коронавирус обнаружили у 304 626 человек.
Предыдущий рекорд был установлен 14 августа. Тогда COVID-19 за сутки диагностировали у 304 351 человека.
С начала эпидемии во всем мире болезнь диагностировали у 26 739 782 человек. На первом месте антирейтинга находится США, где заболели более 6,2 млн. человек. На втором месте Бразилия (4,09 млн), на третьем — Индия (4,02 млн), на четвертом — Россия (1,02 млн) и на пятом — Перу (676,8 тыс.).
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