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Главная » Украина » Общество
09:30 06 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине по прежнему высокий суточный прирост заболеваемости COVID-19

Активнее всего инфекция распространяется в Киеве, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях.

В Украине накануне выявили 2107 новых случаев коронавируса, всего в стране уже 135 894 случая заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в воскресенье, 6 сентября.

При этом выздоровели уже 62 227 украинцев (накануне – 578), а скончались 2 846 (накануне – 35).

Статистика коронавируса по регионам:

  • Винницкая обл – 4375 (+51)
  • Волынская обл – 5828 (+37)
  • Днепропетровская обл – 2697 (+72)
  • Донецкая обл – 1627 (+36)
  • Житомирская обл – 3678 (+56)
  • Закарпатская обл – 8049 (+61)
  • Запорожская обл – 1882 (+34)
  • Ивано-Франковская обл – 10187 (+176)
  • Кировоградская обл – 854 (8)
  • Киев – 15032 (+240)
  • Киевская обл – 6192 (+87)
  • Львовская обл – 15695 (+188)
  • Луганская обл – 431 (+16)
  • Николаевская обл – 1581 (+77)
  • Одесская обл – 8380 (+120)
  • Полтавская обл – 945 (+29)
  • Ровенская обл – 9660 (+26)
  • Сумская обл – 1858 (+89)
  • Тернопольская обл – 7225 (+158)
  • Харьковская обл – 10833 (+141)
  • Херсонская обл – 496 (32)
  • Хмельницкая обл – 3100 (+121)
  • Черновицкая обл – 11109 (+151)
  • Черкасская обл – 1894 (45)
  • Черниговская обл – 2286 (+56)
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Тэги: статистика, covid-19, суточный прирост

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