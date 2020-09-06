В Украине по прежнему высокий суточный прирост заболеваемости COVID-19
Активнее всего инфекция распространяется в Киеве, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях.
В Украине накануне выявили 2107 новых случаев коронавируса, всего в стране уже 135 894 случая заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в воскресенье, 6 сентября.
При этом выздоровели уже 62 227 украинцев (накануне – 578), а скончались 2 846 (накануне – 35).
Статистика коронавируса по регионам:
- Винницкая обл – 4375 (+51)
- Волынская обл – 5828 (+37)
- Днепропетровская обл – 2697 (+72)
- Донецкая обл – 1627 (+36)
- Житомирская обл – 3678 (+56)
- Закарпатская обл – 8049 (+61)
- Запорожская обл – 1882 (+34)
- Ивано-Франковская обл – 10187 (+176)
- Кировоградская обл – 854 (8)
- Киев – 15032 (+240)
- Киевская обл – 6192 (+87)
- Львовская обл – 15695 (+188)
- Луганская обл – 431 (+16)
- Николаевская обл – 1581 (+77)
- Одесская обл – 8380 (+120)
- Полтавская обл – 945 (+29)
- Ровенская обл – 9660 (+26)
- Сумская обл – 1858 (+89)
- Тернопольская обл – 7225 (+158)
- Харьковская обл – 10833 (+141)
- Херсонская обл – 496 (32)
- Хмельницкая обл – 3100 (+121)
- Черновицкая обл – 11109 (+151)
- Черкасская обл – 1894 (45)
- Черниговская обл – 2286 (+56)
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