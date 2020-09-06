В Украине по прежнему высокий суточный прирост заболеваемости COVID-19

Активнее всего инфекция распространяется в Киеве, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях.

В Украине накануне выявили 2107 новых случаев коронавируса, всего в стране уже 135 894 случая заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в воскресенье, 6 сентября.

При этом выздоровели уже 62 227 украинцев (накануне – 578), а скончались 2 846 (накануне – 35).

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая обл – 4375 (+51)

Волынская обл – 5828 (+37)

Днепропетровская обл – 2697 (+72)

Донецкая обл – 1627 (+36)

Житомирская обл – 3678 (+56)

Закарпатская обл – 8049 (+61)

Запорожская обл – 1882 (+34)

Ивано-Франковская обл – 10187 (+176)

Кировоградская обл – 854 (8)

Киев – 15032 (+240)

Киевская обл – 6192 (+87)

Львовская обл – 15695 (+188)

Луганская обл – 431 (+16)

Николаевская обл – 1581 (+77)

Одесская обл – 8380 (+120)

Полтавская обл – 945 (+29)

Ровенская обл – 9660 (+26)

Сумская обл – 1858 (+89)

Тернопольская обл – 7225 (+158)

Харьковская обл – 10833 (+141)

Херсонская обл – 496 (32)

Хмельницкая обл – 3100 (+121)

Черновицкая обл – 11109 (+151)

Черкасская обл – 1894 (45)

Черниговская обл – 2286 (+56)

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