В мире уже более 27 млн случаев COVID-19

Из них уже более 880 тысяч закончились летально. Накануне в мире зафиксировали почти 270 тысяч новых случаев заболевания.

Количество случаев коронавируса в мире достигло 27 066 533, из них 883 744 закончились летально, а 19 170 146 – выздоровлением. Об этом свидетельствуют данные Worldometer в воскресенье, 6 сентября.

Накануне в мире зафиксировали 269 491 случай инфицирования и 4 822 смерти.

В США выявлено уже 6 431 152 случая заболевания (накануне – 42 095) и 192 818 смертей (накануне – 707).

В Бразилии зафиксировали 4 123 000 заболевания (накануне – 31 199) и 126 230 смертей (накануне – 646).

В Индии выявлено уже 4 110 839 случаев заболевания (накануне – 90 600) и 70 679 смертей (накануне – 1 044).

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