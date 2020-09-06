Верещук: Київські дороги та комунальний транспорт – це корупційна годівниця для міської влади

Крім того Верещук розповіла, яким чином планує вирішувати ці проблеми.

«Тому я абсолютно об’єктивно ще раз можу повторити, що дороги, і все, що пов’язане з транспортом у Києві – велика корупційна годівниця». Про це в студіі каналу «Київ лайф» заявила Ірина Верещук, народний депутат України та кандида на посаду міського голови столиці від партії «Слуга Народу».

«Я завжди критикую предметно. Ми зараз говоримо про дороги, і так – на дорогах крадуть. При чому крадуть системно, безперебійно, цілодобово, і днем, і вночі. Тому я абсолютно об’єктивно ще раз можу повторити, що дороги, і все, що пов’язане з транспортом у Києві – велика корупційна годівниця. Я ж не відкрию ні для кого секрет, правда? Ми ж чудово знаємо, на чому заробляють в КМДА. Давайте поговоримо про контракти, які укладаються з перевізниками. Всі, в тому числі й Ви, напевно, знаєте, що відбувається навколо тих розбитих маршрутних автобусів, які курсують Києвом. Люди нарікають, з’являються постійні фотожаби в мережех – десь колесо відірвало, десь діри, або ще щось», – відзначила Верещук.

Крім того Верещук розповіла, яким чином планує вирішувати ці проблеми.

«Я подивилась на це і запитала: а в чому причина? Чому в Києві не можуть замінити парк? Чому перевізники не можуть взяти на себе відповідальність? Виявилось, що вони можуть і хочуть, але КМДА укладає угоди на пів року. А як можна взяти у лізинг транспортні засоби, якщо вони не можуть цього зробити? А в цьому ще одна корупційна схема. І так всюди – на кожній розв’язці, на кожному мосту, на кожній стоянці. Чому не були побудовані перехоплюючи стоянки? Чому вони не будуються досі – це все взаємопов’язані речі», – додала Верещук.

Також кандидат на посаду міського голови столиці розповіла, яким чином планує залучати інвестиції на розвиток міста.

«Ви знаєте, що в нас є розроблена відповідна стратегія. В 2015 році Світовий банк її розробив, надав. Це поєтапна програма, в якій чітко прописаний рік за роком. Зрозуміло, що все не зробити одразу, на це попросту не вистачить коштів. Потрібно залучати кошти Світового банку і ЄБРР, як це роблять у всьому світі. Вони беруть гроші в концесію, знаходять інших інвесторів, які прагнуть зробити на дорогах бізнес, але зробити їх якісно, щоб це виглядало дійсно як послуга та бізнес. Де ця стратегія? Її просто немає кому виконувати. Я обіцяю її витягнути, і, разом з киянами, навести лад у Києві», – зазначила Ірина Верещук.