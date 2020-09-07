В клубе украинской Премьер-лиги вспышка коронавируса

В клубе «Рух» произошла вспышка коронавируса. Болезнь выявили у пяти игроков «Руха» и массажиста.

«В лагере «Руха» – вспышка инфекции. Целая группа футболистов отправляется на самоизоляцию. Матчи ближайшх туров – под вопросом», – написал журналист телеканала «Футбол» Игорь Бурбас.

Фамилии игроков не названы.

Ближайший матч «Руха» в УПЛ запланирован на 12 сентября. Львовский клуб должен был принимать «Шахтер».

«Рух» – дебютант украинской Премьер-лиги.

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