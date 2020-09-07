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02:18 07 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В МИД Британии считают, что Кремль причастен к отравлению Навального

Об этом заявил руководитель ведомства Доминик Рааб в интервью Daily Mail 6 сентября. Он назвал это «чистой воды гангстеризмом».

По его словам, ту не может быть других объяснений, «учитывая российскую государственную практику» использования такого вещества в британском Солсбери, «учитывая трудности получения, хранения и уж тем более использования» «Новичка».

По мнению министра, расследование дела нужно проводить при поддержке Организации по запрещению химического оружия, а Россия должна сотрудничать со следствием.

При этом глава МИД Великобритании подчеркнул, что использование вещества группы «Новичок» не может считаться внутренним делом страны.

«Использование химического оружия в таком контексте – это чистой воды гангстеризм», – высказался Рааб, напомнив о международных обязательствах РФ не использовать подобные яды.

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Тэги: Великобритания, отравление, Алексей Навальный

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