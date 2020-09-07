В МИД Британии считают, что Кремль причастен к отравлению Навального
Об этом заявил руководитель ведомства Доминик Рааб в интервью Daily Mail 6 сентября. Он назвал это «чистой воды гангстеризмом».
По его словам, ту не может быть других объяснений, «учитывая российскую государственную практику» использования такого вещества в британском Солсбери, «учитывая трудности получения, хранения и уж тем более использования» «Новичка».
По мнению министра, расследование дела нужно проводить при поддержке Организации по запрещению химического оружия, а Россия должна сотрудничать со следствием.
При этом глава МИД Великобритании подчеркнул, что использование вещества группы «Новичок» не может считаться внутренним делом страны.
«Использование химического оружия в таком контексте – это чистой воды гангстеризм», – высказался Рааб, напомнив о международных обязательствах РФ не использовать подобные яды.
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Совет НАТО соберется в пятницу, 4 сентября, на уровне послов для обсуждения ситуации вокруг отравления российского оппозиционного политика.
Он заявил о перехвате разговора Варшавы с Берлином, из которого следует, что заявление Ангелы Меркель является фальсификацией.
Белый дом выразил возмущение в связи с тем, что российский оппозиционный лидер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».