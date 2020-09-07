Литва призвала ЕС оказать помощь белорусской оппозиции
По мнению Линкявичуса, бездействие по отношению к происходящему в Белоруссии подрывает доверие и авторитет ЕС.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичус призвал власти Европейского союза оказать «содержательную и ощутимую помощь» демократическому движению в Беларуси, а также активнее противодействовать влиянию Москвы на Минск, в частности, путем введения новых санкций.
По мнению Линкявичуса, бездействие по отношению к происходящему в Белоруссии подрывает доверие и авторитет ЕС.
«Белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым. Мы должны предоставить им перспективу быть среди демократических государств», – заявил руководитель литовского дипломатического ведомства.
Главы МИД стран ЕС договорились ввести санкции против ответственных за фальсификацию итогов выборов в Беларуси и за жестокие разгоны акций протеста. Однако санкционный список пока не сформирован.
Эстония, Латвия и Литва по своей инициативе ввели санкции против трех десятков белорусских официальных лиц, включая президента Александра Лукашенко.
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