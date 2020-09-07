Испанцы разгромили сборную Украины в Лиге наций

Сборная Украины со счетом 0:4 проиграла на выезде команде Испании во втором туре группового раунда дивизиона А Лиги наций.

Желто-синие пропустили уже на 2-й минуте после фола Кривцова на Фати в своей штрафной. Пятов угадал направление полета мяча после удара Рамоса с пенальти, но мяч влетел в сетку.

Пока подопечные Андрея Шевченко пытались прийти в себя, хозява могли забить минимум трижды до того, как им это удалось сделать еще раз, но Рамос и Фати свои шансы не использовали.

Тем не менее, на 29-й минуте Испания удвоила свой перевес. Это Ольмо навесил в штрафную на Рамоса, а тот головой отправил мяч под дальнюю штангу.

Довольно быстро счет стал 3:0. Фати накрутил на левом фланге Тымчика и Харатина и пробил в дальний угол — снаряд от стойки влетел в ворота.

После перерыва «Фурия Роха» продолжала беспокоить редуты сине-желтых и в четвертый раз забила на 84-й минуте. Кривцов выбил мяч прямо на ногу Феррана Торреса, который низом отправил мяч в ворота.

Поскольку в параллельном матче Швейцария (один балл) и Германия (два) разошлись миром 1:1, сборная Украины с тремя очками занимает второе место в группе после Испании (четыре пункта).

Тэги: сборная Украины, футбол, сборная Испании