Олимпиаду в Токио проведут несмотря на пандемию
Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что летние Олимпийские игры в Токио проведут вопреки пандемии коронавируса.
«Олимпиада пройдет – с коронавирусом или без него. Она начнется 23 июля 2021 года. Это будут Игры, победившие COVID-19», – заметил Коутс.
Он подчеркнул, что перед принимающей стороной, Японией, будет стоять серьезная задача по обеспечению безопасности.
Коутс добавил, что на Игры приедут спортсмены в том числе из стран, в которых ситуация с коронавирусом будет вызывать опасения, однако это не должно помешать организации соревнований.
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Разработка вакцин и методов лечения COVID-19 станут ключевыми факторами для принятия решения о проведении Олимпиады в следующем году.
Об этом свидетельствуют данные исследования общественного мнения, проведенного агентством Kyodo и телеканалом Tokyo MX.
Олимпийские игры в Токио могут отменить, если они не пройдут в 2021 году, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.