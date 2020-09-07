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11:10 07 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Олимпиаду в Токио проведут несмотря на пандемию

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что летние Олимпийские игры в Токио проведут вопреки пандемии коронавируса.

Джон Коутс

«Олимпиада пройдет – с коронавирусом или без него. Она начнется 23 июля 2021 года. Это будут Игры, победившие COVID-19», – заметил Коутс.

Он подчеркнул, что перед принимающей стороной, Японией, будет стоять серьезная задача по обеспечению безопасности.

Коутс добавил, что на Игры приедут спортсмены в том числе из стран, в которых ситуация с коронавирусом будет вызывать опасения, однако это не должно помешать организации соревнований.

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Тэги: Олимпиада в Токио

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